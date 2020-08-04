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إغلاق 7 منشآت غذائية في مكة المكرمة بسبب الحشرات
بالإضافة إلى مخالفات منها تدني مستوى النظافة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 7 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافةً إلى وجود رخص وشهادات صحية منتهية، مشيراً إلى إتلاف 30 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.
وأكَّد آل زيد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثّف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت المتعلقة بأنشطة الصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.
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