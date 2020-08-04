احتراق باخرة قبالة مرفأ بيروت بعد الانفجار الكبير

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن باخرة احترقت قبالة مرفأ بيروت، بعد الانفجار الضخم الذي وقع اليوم الثلاثاء في بيروت.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: إن “حريقًا كبيرًا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في لبنان، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.

وأعلن مدير عام الجمارك بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة أوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع.

وزير الصحة اللبناني حمد حسن أكد أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات، موعزًا لكل المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

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