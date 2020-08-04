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إصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته في انفجار مرفأ بيروت
المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه في انفجار مرفأ بيروت.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: إن “حريقًا كبيرًا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان وتعمل على إخماد النيران.
وأعلن مدير عام الجمارك بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.
وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة أوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع.
وزير الصحة اللبناني حمد حسن أكد أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات، موعزًا لكل المستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.
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