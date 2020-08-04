معلومات أولية: انفجار بيروت وقع بمخزن مفرقعات قرب مقر سعد الحريري

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر لبنانية أن انفجار بيروت الضخم الذي وقع قبل قليل وسط العاصمة اللبنانية حدث في مرفأ بيروت عند مدخل بيت الوسط وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

تفاصيل انفجار بيروت

بدوره قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن ما حصل في المرفأ هو انفجار مفرقعات نارية فيما أفادت قناة “LBCI” أن المعلومات الأولية تفيد أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء انفجار مفرقعات نارية داخله.

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مئات الجرحى جراء انفجار بيروت

وقال وزير الصحة اللبناني إن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات، داعيًا كل المستشفيات إلى فتح أبوابها لاستقبال الجرحى وعلاجهم على نفقة وزارة الصحة العامة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصاباتٍ وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة أوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

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