صور.. بعد الأمطار الغزيرة محافظات تهامة عسير تكتسي بالأخضر

2020-08-04

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - تهامة عسير

اكتست محافظات تهامة عسير “رجال ألمع، محايل، بارق، المجاردة” ومركزها بالأخضر، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

الأمطار الغزيرة تلطف الأجواء:

وساهمت الأمطار في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ مما ساهم في خروج سكان تلك المحافظات للتنزه والاستماع بالأجواء الجميلة.

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حالة الطقس اليوم:

من جهتها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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