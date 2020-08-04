2020-08-04

إمارة عسير: لا حسابات للأمير تركي بن طلال على وسائل التواصل

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أكدت إمارة عسير عدم وجود أية حسابات على مواقع التواصل تخص الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

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وقالت إمارة منطقة عسير في بيان رسمي على لسان المتحدث الرسمي المُكلّف سلطان الأحمري إنها لاحظت وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة (تويتر) تزعم ارتباطها بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

إمارة عسير تنفي علاقة الأمير تركي بن طلال بالحسابات الوهمية

وأكدت إمارة المنطقة بأنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بسموه في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علمًا أنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية مع سموه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع لعدم التفاعل والانسياق مع مثل هذه الحسابات الوهمية، وقد تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.

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