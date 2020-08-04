10نساء سعوديات ضمن قائمة فوبس الشرق الأوسط تعرف إليهن

قامت مجلة فوربس للأعمال بنشر قائمة لرائدات الأعمال وصاحبات العلامات التجارية الأقوى في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٠ حيث تمكن من الحفاظ على علامتهن التجارية رغم تفشي وباء كورونا.

تتصدر العراقية الأمريكية هدى قطان قائمة فوربس فهي صاحبة أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط،تقدر ثروتها ب٦١٠ مليون دولار لتصنف من أغنى النساء في العالم لعام ٢٠١٩.

ثم تصدرت ١٤ سيدة لبنانية القائمة وبعدها جاءت ١٠ سيدات سعوديات ثم المصريات بواقع ١٠ سيدات ثم الأردنيات بواقع ٥ سيدات.

اعتمدت فوربس مبادئ معينة للتقييم السابق شمل آراء المشاهير وعدد متابعين وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى معدل نمو وعدد بلدان تواجد العلامة التجارية.

قائمة بأهم وأنجح ١٠ رائدات سعوديات:

1- رزان العزونى:

هي الرائدة السعودية الأولى والثامنة في قائمة فوبس،قامت بتأسيس علامة تجارية بنفس اسمها من أكثر من ١٠ سنوات في السعودية ،فهناك أكثر من ٥٠٠ ألف متابع لها على الانستغرام.

حيث ترتدي تصاميمها نجمات مثل كيندال جينر .

2- أروى البنوي:

الرائدة السعودية الثانية و المرتبة ٢١ في قائمة فوبس .قامت بتأسيس علامة تجارية بنفس اسمها في عام ٢٠١٥.

شركاتها موجودة في كل من السعودية والإمارات،حيث يرتدي تصماميها نجوم مثل جادا سميث كما أنها تعاونت معشركات عالمية مثل شركة Addis.

3- هنيدة الصيرفي:

هنيدة صاحبة علامة تجارية تسمى Honayda قامت بتأسيسها في لبنان بعام ٢٠١٦، وهي احتلت المرتبة ٢٦ بقائمة فوبس.

4- نورة آل الشيخ:

تحتل نورة المرتبة ٢٨ بقائمة فوبس حيث بدأت عملها في الملابس الجاهزة في عام ٢٠١٢،وتم بيع تصميماتها في نيويورك ولوس انجلوس.

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5- دانة محمد العلمي:

دانة هي رئيس الإدارة لمجوهرات دانة العلمي التي قامت بتأسيسها في ٢٠١٥ في دبي.

كما انها احتلت المرتبة ٢٩ بقائمة فوبس.

6- نورة الفيصل:

احتلت المرتبة ٣٣بقائمة فوبس فهي صاحبة بوتيك نون جويلز في باريس الذي تم فتحه في٢٠١٥ .

حيث جمعت تصاميمها بين الثقافتين العربية والفرنسية.

7- الشهد الشهيل:

تشاركت شهد مع عمتها نعيمة لإطلاق علامة تجارية للأزياء باسم Abadia في ٢٠١٧.

8- منيرة التميمي:

احتلت المرتبة ٣٧بقائمة فوبس وكانت قد أسست في ٢٠١٣علامة تجارية للأحذية باسم Tamashee والتي مقرها دبي.

ارتدى تصاميها مشاهير مثل أبيشيك شان.

9- نور التميمي:

أسست نورة علامة تجارية باسم The Nou Project في عام ٢٠١٧ مقرها دبي،وهي عبارة عن متجر الكتروني يعرض أحذية رياضية معاصرة .

10- فاطمة باطوق:

أطلقت فاطمة في عام ٢٠١٢ علامتها التجارية التي تسمى TIMA للملابس الرياضية.وباعت منتجاتها في الكويت والسعودية والبحرين.

احتلت المرتبة ٤٠ بقائمة فوبس.