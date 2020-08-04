شكرا لقرائتكم خبر مشاركات إضافية لصناع الأفلام بمهرجان «أفلام السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان «أفلام السعودية» الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء» خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل، فرصة إضافية للمشاركة في دورته السادسة الاستثنائية عبر الإنترنت من خلال إعادة فتح باب تسجيل المشاركات لمسابقات المهرجان، وذلك تقديرا للأعمال السينمائية المنجزة أخيرا واستجابة لصناع الأفلام السعوديين.

وسيقدم المهرجان الذي يهدف إلى دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترن، والتي تتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورشا متخصصة، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تجمع صناع الأفلام والمهتمين بالمجال. وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان.

وأوضح مدير المهرجان، أحمد الملا، أن اللجنة المنظمة للمهرجان في هذه الدورة تحاول الاستفادة من مختلف الإمكانات التي تتيحها التقنية الحديثة، بأقصى حد، ومنها البث طوال 24 ساعة طيلة أيام المهرجان الستة، كما سيجري تنفيذ جميع البرامج المعتادة، إضافة إلى ابتكار برامج أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدورة تمزج بين الواقعي والتكنولوجيا الحديثة.

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وبين الملا أن المهرجان يتضمن أربع مسابقات رئيسة، وستتولى مهمة اختيار الفائزين في كل مسابقة لجنة تحكيم مستقلة، ستقوم بمنح جائزتين، فيما سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات الأربع، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة ستعلن في الفترة القريبة المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.

ويسعى مهرجان «أفلام السعودية» منذ دورته الأولى عام 2008م إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصناعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.

4 مسابقات رئيسة بالمهرجان: