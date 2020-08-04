متى ينبغي ارتداء القفازات الطبية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عامة الأشخاص بارتداء القفازات الطبية عند العناية بالمرضى أو عند التنظيف.

بينما لا تعد القفازات أمرا ضروريا عند إنجاز المهام اليومية، بل يفضل اتباع الوسائل الوقائية اليومية مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون لعشرين ثانية أو استخدام معقمات اليد بتركيز كحول 60% على الأقل، وكذلك ارتداء الكمامة القماشية عند الخروج.

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ويذكر المركز بعض الحالات التي لا يفيد ارتداء القفازات خلالها، مثل التسوق أو استخدام أجهزة الصرافة، حيث قد لا تحميك القفازات من الإصابة بكوفيد - 19 بل قد تساعد كذلك في انتشار الجراثيم. موضحا أن أفضل طريقة للحماية خلال أداء المهام اليومية هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية أو استخدام معقمات اليدين بتركيز 60% على الأقل.

عند الاعتناء بالمرضى

استخدام القفازات ذات الاستعمال الواحد خلال تنظيف وتعقيم المنطقة التي يوجد بها المريض أو الأسطح التي يكثر استعمالها في أنحاء المنزل.

استخدام القفازات ذات الاستعمال الواحد عند التعامل مع الدم والسوائل الأخرى.

ينبغي التخلص من القفازات بعد استعمالها في سلة المهملات.

غسل اليدين بعد إزالة القفازات.

عند تنظيف المنزل وتعقيمه: