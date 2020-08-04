تطبيق مبادرة تطوير شوارع عرض 15 مترا بالشرقية

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وبين الجبير نجاح بلدية محافظة الخبر في تطبيق هذه المبادرة، من خلال تأهيل ثلاثة شوارع، وتخطيط أجري عمله للمرة الأولى، حيث جرى اختيار هذه الشوارع في مواقع حيوية بالقرب من مركز كورنيش بارك وقرية القصيبي بالخبر، إذ تضمنت الأعمال تخصيص مساحات جانبية للتشجير، وأعمال الزراعة بعرض متر، ومسارات جانبية للمشاة، ومواقف جانبية للسيارات، ومسار للمركبات.
وأوضح أنه في الفترة المقبلة سيجري العمل على تأهيل 30 شارعا كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة، والتي ترمي إلى إزالة التشوه البصري ومواكبة برامج جودة الحياة وتنفيذ تأهيل وتخطيط شوارع بمواصفات مختلفة، إذ سيتم عمل مسارات جانبية للمشاة لممارسة رياضة المشي والتنزه.
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