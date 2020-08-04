257 ألف موظف وموظفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت هيئة الإحصاء أكثر من 200 خدمة رئيسة تمثل خدمات الحج العامة، يتشرف بتقديمها أكثر من 257 ألف موظف وموظفة، يعملون في 21 جهة حكومية وخاصة، منهم 253.905 رجال و3858 امرأة. الخدمات المقدمة 200 خدمة رئيسة في مجال الخدمات العامة وتشمل أنشطة الأمانات والبلديات

الرقابة والتفتيش

الكهرباء والمياه

التوعية الدينية والإعلامية

الخدمات الأمنية

تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج

إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل

خدمات الأحوال المدنية

إضافة إلى عدد من الخدمات المساندة الأخرى خدمات الدفاع المدني ينفذ نحو 16,325 فردا من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني برامج التوعية الوقائية فور قدوم الحجاج للمملكة من بلدانهم. مراكز الدفاع المدني Advertisements 105 داخل المشاعر المقدسة

556 نقطة إشراف وقائي

64 مركزا في مدينة مكة

30 مركزا في المدينة المنورة

25 مركزا في المنافذ الحدودية والطرق وحدات قوات الطوارئ والإسناد الأدوات اللوجستية المستخدمة عدد المعدات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات: 62,050 معدة وآلية

7,727 سيارة

2640 دراجة نارية

14,498 جهازا لاسلكيا

5,337 جهاز حاسب الجهات التي تخدم الحجاج تتشارك (21) جهة حكومية وخاصة خلال موسم حج 1441هـ في تقديم خدمات الحج العامة، والتي تعد واحدة من خمس خدمات رئيسة تقدم لحجاج بيت الله الحرام، وهي: خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج

خدمات الحج العامة

خدمات الحجاج الصحية

خدمات نقل الحجاج

خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمات الأمنية 52 مركزا للشرطة في مكة والمشاعر

280 مركزا للمرور

75 مركز ضبط أمني على حدود ومداخل مكة والمشاعر

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