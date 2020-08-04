شكرا لقرائتكم خبر 257 ألف موظف وموظفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الخدمات المقدمة
200 خدمة رئيسة في مجال الخدمات العامة وتشمل
- أنشطة الأمانات والبلديات
- الرقابة والتفتيش
- الكهرباء والمياه
- التوعية الدينية والإعلامية
- الخدمات الأمنية
- تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج
- إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل
- خدمات الأحوال المدنية
- إضافة إلى عدد من الخدمات المساندة الأخرى
خدمات الدفاع المدني
ينفذ نحو 16,325 فردا من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني برامج التوعية الوقائية فور قدوم الحجاج للمملكة من بلدانهم.
مراكز الدفاع المدني
- 105 داخل المشاعر المقدسة
- 556 نقطة إشراف وقائي
- 64 مركزا في مدينة مكة
- 30 مركزا في المدينة المنورة
- 25 مركزا في المنافذ الحدودية والطرق
وحدات قوات الطوارئ والإسناد
الأدوات اللوجستية المستخدمة عدد المعدات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات:
- 62,050 معدة وآلية
- 7,727 سيارة
- 2640 دراجة نارية
- 14,498 جهازا لاسلكيا
- 5,337 جهاز حاسب
الجهات التي تخدم الحجاج
تتشارك (21) جهة حكومية وخاصة خلال موسم حج 1441هـ في تقديم خدمات الحج العامة، والتي تعد واحدة من خمس خدمات رئيسة تقدم لحجاج بيت الله الحرام، وهي:
- خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج
- خدمات الحج العامة
- خدمات الحجاج الصحية
- خدمات نقل الحجاج
- خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
الخدمات الأمنية
- 52 مركزا للشرطة في مكة والمشاعر
- 280 مركزا للمرور
- 75 مركز ضبط أمني على حدود ومداخل مكة والمشاعر
كانت هذه تفاصيل خبر 257 ألف موظف وموظفة في خدمة
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