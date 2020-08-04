1342 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1635 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1635حالة، و35 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 281,435 حالة، منها 34,763 حالة نشطة، بينها 1983 حالة حرجة. الحالات الجديدة بحسب المدن 97 الرياض

56 مكة المكرمة

53 المدينة المنورة

53 حفر الباطن

51 الدمام

50 خميس مشيط

48 الهفوف

43 بريدة

42 أبها

40 جدة

36 جازان

33 المبرز

31 حائل

31 الطائف

29 عنيزة

28 نجران

26 سبت العلاية

24 بيشة

23 الليث

22 الحرجة

20 تبوك

19 المجاردة

19 تثليث

19 البشائر

18 ينبع

16 بيش

16 رجال ألمع

15 النماص

14 العيدابي

13 وادي الدواسر

12 ظهران الجنوب

11 أبوعريش

10 خليص

10 تبالة

10 أحد المسارحة

10 النعيرية

9 عفيف

9 القطيف

9 البكيرية

8 الدائر

8 الخبر

8 قلوة

8 صبيا

8 القنفذة

8 الخرج

7 رفائع الجمش

7 شرورة

7 تربة

7 ضبا

7 فيفا

6 خباش

6 الدوادمي

6 الجبيل

6 بقيق

6 صفوى

5 النبهانية

5 رابغ

5 مليجة

5 الظهران

5 بلجرشي

5 المظيلف

5 ساجر

5 رأس تنورة

4 سكاكا

4 الخرمة

4 البدائع

4 رياض الخبراء

4 العقيق

4 المذنب

3 الأسياح

3 الرس

3 يدمة

3 القوز

3 خيبر

3 الخفجي

3 الريث

3 أضم

2 موقق

2 بطحاء

2 القوارة

2 عرعر

2 الباحة

2 المجمعة

2 ضرية

2 قصيباء

2 القيصومة

2 العيون

2 الحناكية

2 حوطة بني تميم

2 صامطة

2 العلا

2 شقراء

2 العيص

2 ضمد

2 قرية العليا

2 الفرشة

2 الجفر

1 بدر الجنوب

1 فرسان

1 عريعرة

1 الذيبية

1 أحد رفيدة

1 الدرب

1 القحمة

1 محايل

1 رنية

1 قيا

1 الكامل

1 القريات

1 الشملي

1 عيون الجواء

1 مهد الذهب

1 حريملاء

1 طبرجل

1 دومة الجندل

1 رماح

1 سلوى

1 مركز حدود الحديثة

1 وادي الفرع

1 الحمنة

1 ثريبان

1 أم الدوم

1 القريع 281,435 إجمالي الحالات Advertisements 34,763 الحالات النشطة 2984

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