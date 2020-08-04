رفع 1500 طن مخلفات بناء بالشوقية

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وأوضح رئيس البلدية، المهندس أكرم الحربي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة (مكة بلا مخلفات بناء) لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة، لافتا إلى حرص الأمانة على الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جراء بقايا المشروعات التنموية، أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخلص من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء والهدم التي ينتج عنها مواد غير مستخدمة تتسبب بأضرار على المجتمع والبيئة.
وثمن الحربي دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حاليا أولا بأول، وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.
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