شكرا لقرائتكم خبر ضبط معمل مخالف بالقطيف وإتلاف 3 آلاف كجم دجاج فاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية محافظة القطيف معملا لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في بلدة دارين، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة تؤثر على صحة المستهلك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية، كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مفيدا بأنه تم إتلاف 3000 كجم من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.

وأشار إلى أن عملية تسييح الدجاج المجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات، وذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يعد من الغش التجاري.

وأكد سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعيا الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة حول منتج يخضع للرقابة البلدية عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة، أو من خلال مركز 940.