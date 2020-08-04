إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن فرقة البحث والإنقاذ الموجودة بالموقع لاحظت تعرض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإنقاذه، حيث تم إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة.
وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.
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