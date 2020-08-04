إزالة سيارات تالفة في شرائع مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة السيارات والهياكل التالفة في نطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وذلك خلال حملة نفذتها أمس، وجرى رصد (70) سيارة تالفة، حيث تم التأشير عليها من قبل اللجنة المختصة؛ تمهيدا لرفعها ونقلها من أماكنها بالأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد العصيمي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيرا إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

وأشار المهندس العصيمي، إلى تشكيل لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الشرائع، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل اللجنة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

وأكد رئيس البلدية متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لكل أشكال التشوه البصري، واستمرار العمل في إزالة السيارات والهياكل التالفة أولا بأول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية وسرعة إزالة ما لديهم من سيارات تالفة ومتوقفة لفترة طويلة بالشوارع أو في المواقف العامة قبل الشروع في إزالتها.