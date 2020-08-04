الإطاحة بـ5 وافدين تورطوا في 72 سرقة لمقتنيات المركبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بوافدين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها، وذلك بضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن الجانيين أقرا بارتكاب 72 حادثة، واستيلائهما على 50 جهازا منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات، مشيرا إلى القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجر للالكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وجرى استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وإيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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