رئاسة شؤون الحرمين تثقف منسوبيها بمحتوى توعوي

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وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ماجد المسعودي، أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأفاد المسعودي بأنه تم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الالكترونية في مبنى الرئاسة لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات، والإفصاح عن الأعراض، والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات، وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة. كما تضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية.
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