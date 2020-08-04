إغلاق 15 مطبخا عشوائيا في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية أم السلم الفرعية 15 موقعا ضمن جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي تقام فيها المطابخ العشوائية. وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة الأمانة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى، حيث جرى خلالها ضبط عدد من المطابخ غير المرخصة بالذبح، وإغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.

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