شكرا لقرائتكم خبر برنامج احتفائي وإثرائي لأبناء الهمة بتعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة عسير أمس الأول برنامجا احتفائيا وإثرائيا لأبناء الهمة في متنزه الجرة السياحي. وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أن البرنامج تضمن فعاليات للرسم، وعروضا للروبوت التعليمي، ومسابقات ثقافية، وفلكلورات شعبية، فضلا عن تقديم الهدايا للمحتفى بهم، لافتا إلى أن البرنامج يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للإدارة والإسهام الفاعل في دعم وتنمية مواهب وقدرات أبناء وبنات المنطقة، وتفعيل التكامل مع بقية الإدارات الحكومية، وأشاد الجوني بالدعم الذي يتلقاه قطاع التعليم بالمنطقة من أمير المنطقة ووزير التعليم، وصولا إلى إعداد الأجيال وتأهيلها للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رؤيته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج احتفائي وإثرائي لأبناء الهمة بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.