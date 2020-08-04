شكرا لقرائتكم خبر ذبح 58 ألف أضحية في مسالخ المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشرفت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على ذبح وسلخ 58.365 ذبيحة في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المرخصة بالمنطقة، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية والكشف البيطري على الأضاحي.

وبينت الأمانة أنها استحدثت هذا العام، تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، نقاط ذبح موقتة موزعة على الأحياء السكنية، إلى جانب السماح لعدد من المطابخ المؤهلة بالذبح والسلخ، تفاديا لانتشار عمليات الذبح العشوائي في أماكن تفتقر للشروط الصحية والبيئية المناسبة، مؤكدة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح الموقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية، تشمل الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، إضافة إلى وجود جزارين مؤهلين لضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح، وذلك حفاظا على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.

وكانت الأمانة خصصت فرقا ميدانية عدة لمتابعة سير العمل في المسالخ والمطابخ ونقاط الذبح المؤقتة والمناطق المحيطة بها، وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

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