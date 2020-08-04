- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.
من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.انفجار بيروت
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:55 PM
"أشكينازي" رجح أن يكون ناتجاً عن حريق
نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.
من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.
، إسرائيل تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.