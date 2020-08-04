، بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير ،

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أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.
وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.
وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".
ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".
وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.
وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.
انفجار بيروت
بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.
وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.
وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".
ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".
وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.
وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:12 PM
إصابة العديد من المواطنين بجروح ونقلهم إلى المستشفيات
أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.
وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.
وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".
ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".
وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.
وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.
، بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير ،
المصدر : الخليج 365
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