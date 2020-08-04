- 1/3
- 2/3
- 3/3
سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.انفجار بيروت
لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسياراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
06:50 PM
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:37 PM
عند مدخل بيت الوسط مقر إقامة "الحريري"
سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.
، لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.