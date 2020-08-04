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سجلت بريطانيا اليوم (الثلاثاء) أدنى معدلات وفيات أسبوعي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تنفيذ سياسة الإغلاق التام في مارس الماضي.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أنه سجل 217 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي، ما يعادل 2.4 في المئة من إجمالي الوفيات في مقاطعتي إنجلترا وويلز.
وتمثل البيانات الجديدة تراجعًا يقدّر بحوالي 26.4 في المئة مقارنة مع إحصاءات الأسبوع السابق، حينما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض 295 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 08:18 PM
تمثل 2.4% من إجمالي المتوفين217 حالة.. وفيات "كورونا" تتراجع في بريطانيا إلى أدنى معدل أسبوعي
سجلت بريطانيا اليوم (الثلاثاء) أدنى معدلات وفيات أسبوعي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تنفيذ سياسة الإغلاق التام في مارس الماضي.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أنه سجل 217 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي، ما يعادل 2.4 في المئة من إجمالي الوفيات في مقاطعتي إنجلترا وويلز.
وتمثل البيانات الجديدة تراجعًا يقدّر بحوالي 26.4 في المئة مقارنة مع إحصاءات الأسبوع السابق، حينما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض 295 شخصاً.
، 217 حالة.. وفيات "كورونا" تتراجع في بريطانيا إلى أدنى معدل أسبوعي ،
المصدر : الخليج 365
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