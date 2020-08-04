شكرا لمتابعة خبر عن العدل: لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج " تعريف " التابع لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً. أوضح برنامج " تعريف " التابع لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً. وقال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : يأتي ذلك في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة لنظام المحاكم التجارية على اتفاق الأطراف. وأضاف : وذلك يأتي وفقا لما ورد في المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

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