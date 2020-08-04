شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الحصيني» يحدد موعد انتهاء فصل الصيف بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف الخبير المناخي عبدالعزيز الحصيني عن موعد انتهاء فصل الصيف في المملكة. كشف الخبير المناخي عبدالعزيز الحصيني عن موعد انتهاء فصل الصيف في المملكة. وقال "الحصيني" في تصريحات تلفزيونية إن الصيف سينتهي في 18 محرم 1442هـ.

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