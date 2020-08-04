«الخضيري» يُحذر من المحليات الصناعية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حذر فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية، من المحليات الصناعية، مشيرًا إلى خطورتها. حذر فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية، من المحليات الصناعية، مشيرًا إلى خطورتها. وقال "الخضيري" في تصريحات تلفزيونية عبر "الإخبارية"، إن المحليات الصناعية ثبت أنها تسبب تجمعا للدهون حول الكبد.

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