شكرا لمتابعة خبر عن إمارة عسير تنفي وجود حسابات لأمير المنطقة على موقع تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أكدت إمارة منطقة عسير عدم وجود أى حسابات لأمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، على موقع تويتر.

وذكرت أنه سبق تحديد وسائل رسمية للتواصل معه من خلال وسائل التواصل الخاص بمركز الاتصال بالإمارة أو المكتب الخاص.

ودعت الإمارة، في بيان لها، الجميع لعدم الانسياق والتفاعل مع الحسابات التى تزعم ارتباطها بأمير المنطقة، مضيفة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراء هذه الحسابات.