شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عقوبة استغلال أطفالك في التسويق التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عبدالرحمن العبداللطيف، محامي، عقوبة استغلال أطفالك في التسويق التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي لقناة "العربية" طبيعي أن يكون أول خط بما يتعلق بالأب والأم لأنهم هو المسؤولين عن اطفالهم، في حالة وجود أي إيذاء.

وأضاف : سلطة الأب والأم والرقابة النظامية في هذا الأمر ومادام الأمر يتعلق بحماية الطفل وهي حماية جائزة شرعا، وهناك خطوط عريضة لا يتدخل فيها النظام ولكن إذا كان الطفل سيتجه للإجرام والفساد فهنا يتدخل النظام.

وتابع : والدور الرقابي على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنى الرقابي في ذلك ومن جهة أخرى يحق لأي شخص التقدم ببلاغ.