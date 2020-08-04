بالفيديو .. مواطن يقوم بتعبئة حوض حجري بمتنزه الغاط لسقاية الطيور

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول ما قام به مواطن من أجل سقاية الطيور بمتنزه الغاط الوطني . أظهر مقطع فيديو متداول ما قام به مواطن من أجل سقاية الطيور بمتنزه الغاط الوطني . ولجأ المواطن إلى تعبئة حوض حجري بالمتنزه للمساعده في سقاية الطيور، التى تهافتت على المياه مع شهد حرارة الصيف.

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