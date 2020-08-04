شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية، على منطقة الرياض.
وأوضحت أن التنبيه يشمل "الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، عفيف، وادي الدواسر"، وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم.
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