شكرا لمتابعة خبر عن «النقل» توجه رسالة لمرتادي طريق «المهد -حفر كشب» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة النقل رسالة تنبيه إلى مرتادي طريق المهد- حفر كشب؛ إثر موجه ترابيه. وجهت وزارة النقل رسالة تنبيه إلى مرتادي طريق المهد- حفر كشب؛ إثر موجه ترابيه. وقالت الوزارة عبر "تويتر" : نبيه لمستخدمي طريق المهد /حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه.

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