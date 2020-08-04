بعد تغيبه.. العثور على مفقود «ضواحي رنية» متوفيًّا

أعلنت جمعية «غوث» للتوعیة والإنقاذ، العثور على مفقود بضواحي محافظة رنية متوفيًّا، وقالت الجمعية عبر حسابها بتويتر: «عثر على المفقود من خارج الفريق ميتًا رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

يُشار إلى أنه وصل صباح اليوم الإثنين عمليات غوث للتوعية والإنقاذ بلاغ عن مفقود بضواحي محافظة رنية قبل أن يقوم فريق غوث بالبحث عنه.

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يأتي ذلك بعد ساعات من العثور على «مفقود الخرج» متوفى في الصحراء؛ حيث عثر على مركبته معطلة وسط رمال الصحراء؛ بواسطة أحد أعضاء الجمعیة.

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