خريطة رسمية للمدن والمحافظات الأعلى والأقل تسجيلًا لكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الثلاثاء، 1342إصابة، وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 97 إصابة جديدة، كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية وسجلت 56 حالة، كما تمَّ تسجيل 53 في كل من المدينة المنورة وحفر الباطن و51 في الدمام و50 في خميس مشيط و48 في الهفوف و43 في بريدة و42 في أبها و40 في جدة و36 في جازان.

كما تمَّ تسجيل 33 في المبرز و31 في كل من حائل والطائف و29 في عنيزة و28 في نجران و26 في سبت العلاية و24 في بيشة و23 في الليث و22 في الحرجة و20 في تبوك و19 في كل من المجاردة وتثليث والبشائر و18 في ينبع و16 في كل من بيش ورجال ألمع، وتمَّ تسجيل 15 في النماص و14 في العيدابي و13 في وادي الدواسر و12 في ظهران الجنوب و11 في أبو عريش و10 في كلّ من خليص وتبالة وأحد المسارحة والنعيرية و9 في كل من عفيف والقطيف والبكيرية و8 في كل من الدائر والخبر وقلوة وصبيا والقنفذة والخرج.

في حين تمَّ تسجيل 7 في كل من رفائع الجمش وشرورة وتربة وضبا وفيفا و6 في كل من خباش والدوادمي والجبيل وبقيق وصفوى و5 في كل من النبهانية ورابغ ومليجة والظهران وبلجرشي والمظيلف وساجر وراس تنورة و4 في كل من سكاكا والخرمة والبدائع ورياض الخبراء والعقيق والمذنب و3 في كل من الأسياح والرس ويدمة 3 في القوز وخيبر والخفجي والريث وأضم.

بينما تمَّ تسجيل حالتين فقط في كل من موقق وبطحاء والقوارة وعرعر والباحة والمجمعة وضرية وقصيباء والقيصومة والعيون والحناكية وحوطة بني تميم وصامطة والعلا وشقراء والعيص وضمد وقرية العليا والفرشة والجفر.

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وأخيرًا تمَّ تسجيل حالة واحدة فقط في كلّ من بدر الجنوب وفرسان وعريعرة والذيبية وأحد رفيدة والدرب والقحمة ومحايل ورنية وقيا والكامل والقريات والشملي وعيون الجواء ومهد الذهب وحريملاء وطبرجل ودومة الجندل ورماح وسلوى ومركز حدود الحديثة ووادي الفرع والحمنة وثريبان وأم الدوم والقريع.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243,688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.

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