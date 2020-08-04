بعد 72 حادثة.. شرطة الرياض تضبط إثيوبيين يسرقان المركبات

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس: إنَّ الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة أطاحت باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها.

وأوضح أنه تم ضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة، واستيلائهما على (50) جهازًا منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

كما تمَّ القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلادشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتمَّ استرداد جزءٍ من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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