بعد انتقاد عضو الشورى هذه الظاهرة..
أوضحت بلدية محافظة الشنان سبب تشجير بعض الشوارع بالأشجار البلاستيكية، وأوضحت (عبر حسابها بتويتر) أن «قرية الجحفة من القرى العزيزة والغالية علينا، لكن لوجودها في الدرع العربي ولشح المياه بها أوجدنا البدائل لتكون جميلة بأعينكم، كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة».
وكان عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون، قد انتقد تزيين شوارع بالأشجار البلاستيكية؛ حيث كتب على حسابه على موقع «تويتر»: «هل تصدقون أن أشجار البلاستك تزين شارعًا طويلًا في إحدى مدن حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة».
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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح رسمي لانتشار الأشجار البلاستيكية في شوارع الشنان بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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