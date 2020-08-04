وزارة الصحة: 3.5 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

إجراء 54,325 خلال الـ24 ساعة الماضية..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرة إلى أنه تم إجراء 54,325 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت أن إجمالي مجموع الفحوصات وصل إلى 3,528,040 فحص.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243,688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.
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