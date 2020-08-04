بالصور.. «عاجل» ترصد تداعيات التقلبات الجوية بجازان

تابع نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية، لا سيما هطول أمطار غزيرة على مدينة جيزان، وجريان سيول بعدد من المحافظات والمراكز؛ حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.

ورصدت كاميرا «عاجل» مشاهد خلال جولة قامت بها اليوم أثناء وبعد هطول الأمطار ووثقت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بطرقات مدينة جيزان وبمواقف السيارات للأسواق والمحلات التجارية وكذلك داخل الأحياء السكنية والتي استنفرت معها الجهات المختصة؛ لرفع المياه عبر صهاريج تم توزيعها في عدد من المواقع الرئيسية؛ لتقليل منسوب المياه حتى لا تعيق حركة السير.

وتجمعت كميات كبيرة جدًا بالقرب من بعض الميادين الشهيرة، وتوقفت حركة سير المركبات بها نظرًا لصعوبة السير بها؛ بسبب المياه الكبيرة والتي تشكل خطرًا على المركبات استدعى تدخل الفرق الأمنية ووجودها بالمواقع المتضررة، وتكثف أمانة منطقة جازان من جهودها الميدانية لمعالجة تأثير الأمطار على الأماكن العامة والطرقات في جميع محافظات المنطقة ومراكزها والقرى التابعة لها بمتابعة مستمرة من أمين أمانة المنطقة نايف بن سعيدان والجهات ذات العلاقة والعمل بصورة دائمة؛ لمواجهة تداعيات الأمطار وتقديم الخدمات الضرورية والطارئة وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن نائب أمير المنطقة وجه محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للإطلاع على تطورات الحالة المطرية والإجراءات التي تمت حيالها.

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وبيّن أن نائب أمير المنطقة أكد على الجميع ضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ، وذلك بتوجيهات أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، عبر تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات مع إحاطة سموه أولًا بأول بأي مستجدات.

وتشهد منطقة جازان منذ، مساء أمس الإثنين، وصباح اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة جدًا أدت إلى تجمع المياه بالطرقات الرئيسية والفرعية واستنفرت معها أمانة المنطقة كل إمكاناتها لمواجهة الآثار التي خلفتها الأمطار، واتخذت معها العاجلة لتصريف مياه الأمطار من الطرقات والشوارع والتي وجدت معها المركبات صعوبة في الحركة المرورية، وأدت هذه التطورات المناخية إلى تدخل فرق من الدفاع المدني والدوريات الأمنية ودوريات المرور إلى مراقبة حركة السير وتقديم المساعدات لبعض السيارات التي تعطلت نتيجة تأثرها بالمياه وسط الطرقات.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية؛ لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيًّا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa