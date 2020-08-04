خلال الـ24 ساعة الأخيرة..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 281435 حالة إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تمَّ تسجيل 1635 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 243,688 حالة تعافٍ، بينما تمَّ تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 2984 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تعافي 1635 شخصًا.. وتسجيل 1342 إصابة جديدة.. ووفاة 35 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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