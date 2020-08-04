«تخصصي الملك عبدالعزيز» يُنقذ آسيويًّا من جلطة دماغية أفقدته النطق والحركة

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من إنقاذ حياة مريض خمسيني من الجنسية الآسيوية، كان يعاني من عدم قدرته على النطق أو الحركة؛ بسبب جلطة دماغية تعرض لها، وعاد لوضعه الصحي بعد تلقيه عددًا من الإجراءات الطبية بالمستشفى.

وأوضح المستشفى، في بيان له، أن الفريق الطبي تعامل مع المريض منذ لحظة دخوله الطوارئ، وأجريت له على الفور الفحوصات السريرية اللازمة، وتم تشخيص حالته المرضية بجلطة دماغية بالمخ، وجرى استخراج الجلطة من الشريان الدماغي بعملية الأشعة التداخلية.

وشارك الفريق الطبي عددًا من المختصين؛ حيث قام فريق السكتة الدماغية بعدد من الفحوصات الخاصة كشفت عن وجود انسداد في الشريان الدماغي الأوسط في الجهة اليمنى من الدماغ نتيجة تسلخ الشريان السباتي الأيمن بالرقبة.

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ليتولى بعد ذلك فريق القسطرة الدماغية العلاجية بقسم الأشعة الدور، ويتمكن من استخراج الجلطة من الشريان الدماغي بعملية الأشعة التداخلية.

وأشار مستشفى الملك عد العزيز التخصصي إلى أن المريض شهد بعد مراحل العلاج الطبي تحسنًا فوريًّا في النطق والحركة لا سيما بالجانب الأيسر العلوي والسفلي؛ ليتم تحويله إلى العناية المركزة حتى استقرت حالته، ثم تم تحويله إلى أقسام التنويم واستطاع بعدها الكلام والمشي وعاد إلى مزاولة حياته من جديد.

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