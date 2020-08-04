انهيارات صخرية تغلق عقبتي شعار وضلع ونقل عسير يباشر صيانتهما

أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري أن الأمطار المتواصلة على المنطقة أدت إلى حدوث عدة انهيارات صخرية على عقبتي شعار وضلع مما تسبب في إغلاقهما احترازياً وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة. أضاف الشراري أنه فور وقوع الانهيارات قام فرع الوزارة وعقود الصيانة بمباشرتها وإزالة آثارها ورفع الصخور المتساقطة في طريق المركبات. بيّن الشراري أنه فور انتهاء أعمال الصيانة تم فتح عقبة شعار جزئياً أمام المركبات، بينما لا يزال إغلاق عقبة ضلع قائماً، وذلك من أجل الانتهاء من صيانتها حيث سيتم فتحها فور الانتهاء من إزالة الصخور حتى تتمكن المركبات من السير بأمان.

كما شهدت محافظتا رجال المع ومحايل عسير، الثلاثاء، أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشملت اﻷمطار القرى والبلدات التابعه لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما تناثرت الصخور والأتربة والانهيارات الصخرية بعقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل عسير مما أدى إلى إعاقة حركة السير لبعض الوقت وتدخلت آليات الطرق في إزالة تلك الصخور والانهيارات من الطريق. فور هطول الأمطار وبشكل مكثف، باشرت الدوريات الأمنية والمرور الانتشار على الطرق المؤدية لتلك المحافظات، فيما سيرت إدارات الدفاع المدني دورياتها ونبهت المواطنين بعدم التجمع داخل بطون الأودية ومجرى السيول. وباشرت البلديات وعبر آلياتها في التدخل وإصلاح الطرق التي شهدت انهيارات صخرية، وتسببت في عرقلة حركة السير لبعض الوقت في الطريق المؤدي إلى قرى مراكز وقرى جنوب رجال ألمع. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.