السعودية اليوم / الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي شعار وضلع و"نقل عسير" يباشر صيانتهما



أبها 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي شعار وضلع، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما، مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري أن الأمطار المتواصلة على المنطقة أدت إلى حدوث عدة انهيارات صخرية على عقبتي شعار وضلع، مما تسبب في إغلاقهما احترازياً وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة، مشيراً إلى أنه من فور وقوع الانهيارات قام فرع الوزارة وعقود الصيانة بمباشرتها وإزالة آثارها ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات، مبيناً أنه من فور انتهاء أعمال الصيانة فُتحت عقبة شعار جزئياً أمام المركبات بينما لا يزال إغلاق عقبة ضلع قائماً، وذلك من أجل الانتهاء من صيانتها، حيث ستُفتح عند الانتهاء من إزالة الصخور حتى تتمكن المركبات من السير بأمان.

// انتهى //

19:54ت م

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