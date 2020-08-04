السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات أسبوعي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد



لندن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا تسجيل أدنى معدلات وفيات أسبوعي جراء الإصابة بفيروس

ووفقاً للبيانات التي نشرها المكتب اليوم سُجّلت 217 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي، ما يعادل 2.4 % من إجمالي الوفيات في مقاطعتي إنجلترا وويلز.

وتمثل البيانات الجديدة تراجع يقدّر بحوالي 26.4 % مقارنة مع إحصاءات الأسبوع السابق حينما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض 295 شخصا.

// انتهى //

19:38ت م

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لندن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا تسجيل أدنى معدلات وفيات أسبوعي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ تنفيذ سياسة الإغلاق التام في مارس الماضي.ووفقاً للبيانات التي نشرها المكتب اليوم سُجّلت 217 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي، ما يعادل 2.4 % من إجمالي الوفيات في مقاطعتي إنجلترا وويلز.وتمثل البيانات الجديدة تراجع يقدّر بحوالي 26.4 % مقارنة مع إحصاءات الأسبوع السابق حينما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض 295 شخصا.// انتهى //19:38ت م0120

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