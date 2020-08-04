السعودية اليوم/ شواطئ ومتنزهاتها الجبيل الصناعية تجذب آلاف الزوار



الجبيل 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

استمتع آلاف المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بما تحمله مدينة الجبيل الصناعية من مقومات سياحية جاذبة، وخدمات متكاملة، يجعلها تقف على قائمة أفضل مدن المملكة كوجهة سياحة يقصدها الزوار، تردفها إرشادات وإجراءات واشتراطات وقائية وصحية شاملة.

وتتميز مدينة الجبيل الصناعية بمسطحاتها الخضراء، وشواطئها البحرية، ومتنزهاتها الترفيهية والسياحية التي صممت بالأشكال الهندسية، والبناءات الجميلة، وفّرت من خلالها خدماتها لزوارها من الإنترنت اللاسلكي، ودورات المياه، ومواقف السيارات، والمظلات، وأماكن للجلوس والشواء، ومياه الشرب، وممرات للمشاة، وألعاب الأطفال، والملاعب

وتنتشر في الجبيل الصناعية الأشجار والنباتات والزهور في كل مكان، حيث بلغ عدد الأشجار (289.813) شجرة، فيما تبلغ مساحة المسطحات الخضراء (1.144.593) متراً مربعاً.

وتعد الواجهة البحرية بالجبيل مركزاً للمدينة وتبلغ مساحتها (69 هكتاراً)، إضافة للممرات الساحلية التي أخذت طابع المتنزهات بأشجارها ومناطق الجلوس والأرصفة العريضة بها، كما تتوفر بها مجموعة من المطاعم المتنوعة ومرسى للقوارب، وتحتوي على الكثير من المواقع الحكومية والخدمات العامة والأنشطة التجارية الرئيسية، حيث خصصت فيها (430) موقفاً للسيارات، في حين يبلغ طول الممشى للواجهة البحرية (3000) متر، إضافة إلى وجود سبع مواقع متكاملة لألعاب الأطفال ومجموعتين لتمارين ألعاب القوة، ويحيط (بالكورنيش) أكثر من (218) كرسياً من الخرسانة، و (10) استراحات مظللة للمتنزهين، وأكثر من (390) عمود إنارة.

ويكتسب شاطئ الفناتير -الأحدث على مستوى المدينة من حيث الإنشاء- شهرة واسعة لما يتميز به من المسطحات الخضراء، وإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتبلغ مساحته (19،3 هكتاراً)، ويمتد على محاذاته شاطئ رملي بطول 1000 متر ويحتوي على (56) مظلة عريش، و (8) مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال، ومنطقة تمارين ألعاب القوة.

في حين تعدّ محلة دارين شبه جزيرة بمدينة الجبيل الصناعية، وتقدر مساحتها بـ (270 هكتاراً) وتمتد شواطئها لأكثر من ( 5 كيلومترات)، ويوجد بها خمسة مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال، وأخرى لملاعب كرة قدم، إضافة إلى خمس مظلات للجلوس.

فيما يرتاد شاطئ النخيل الذي تبلغ مساحته (44.6) هكتاراً أعداداً كبيرةً من العزاب والعوائل كلٌّ في القسم المخصص له، ويوجد به (3) مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال ودورات مياه والمسجد، إضافة إلى ممر صحي أُنشئ حديثاً، و (54) مظلة عريش على الشاطئ الرملي، وستة مجسمات جمالية عند مدخل الشاطئ.

بينما يحتوي شاطئ الشباب البحري بحي البحر -الذي تقدر مساحته بــ 150 ألف متر مربع، ويمتد شاطئه الرملي بطول 1600 متر- على مساحات خضراء للجلوس تقدر بـ ٣٠ ألف متر مربع، وشاطئ رملي بمساحة ٢٠ ألف متر مربع، وملاعب مزروعة صناعياً وشاطئية، وثلاثة مظلات للجلوس، ومناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي، ويستوعب ٦٧٠ موقفاً للسيارات، إضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي وشاشات عرض تلفزيونية للمتنزه تنقل عددا من المنافسات والأحداث الرياضية المهمة.

// انتهى//

18:43ت م

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الجبيل 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واساستمتع آلاف المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بما تحمله مدينة الجبيل الصناعية من مقومات سياحية جاذبة، وخدمات متكاملة، يجعلها تقف على قائمة أفضل مدن المملكة كوجهة سياحة يقصدها الزوار، تردفها إرشادات وإجراءات واشتراطات وقائية وصحية شاملة.وتتميز مدينة الجبيل الصناعية بمسطحاتها الخضراء، وشواطئها البحرية، ومتنزهاتها الترفيهية والسياحية التي صممت بالأشكال الهندسية، والبناءات الجميلة، وفّرت من خلالها خدماتها لزوارها من الإنترنت اللاسلكي، ودورات المياه، ومواقف السيارات، والمظلات، وأماكن للجلوس والشواء، ومياه الشرب، وممرات للمشاة، وألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية المتنوعة، وألعاب خاصة لذوي الإعاقة، وأجهزة للياقة البدنية في المناطق المفتوحة، إضافة إلى وجود المطاعم والمقاهي.وتنتشر في الجبيل الصناعية الأشجار والنباتات والزهور في كل مكان، حيث بلغ عدد الأشجار (289.813) شجرة، فيما تبلغ مساحة المسطحات الخضراء (1.144.593) متراً مربعاً.وتعد الواجهة البحرية بالجبيل مركزاً للمدينة وتبلغ مساحتها (69 هكتاراً)، إضافة للممرات الساحلية التي أخذت طابع المتنزهات بأشجارها ومناطق الجلوس والأرصفة العريضة بها، كما تتوفر بها مجموعة من المطاعم المتنوعة ومرسى للقوارب، وتحتوي على الكثير من المواقع الحكومية والخدمات العامة والأنشطة التجارية الرئيسية، حيث خصصت فيها (430) موقفاً للسيارات، في حين يبلغ طول الممشى للواجهة البحرية (3000) متر، إضافة إلى وجود سبع مواقع متكاملة لألعاب الأطفال ومجموعتين لتمارين ألعاب القوة، ويحيط (بالكورنيش) أكثر من (218) كرسياً من الخرسانة، و (10) استراحات مظللة للمتنزهين، وأكثر من (390) عمود إنارة.ويكتسب شاطئ الفناتير -الأحدث على مستوى المدينة من حيث الإنشاء- شهرة واسعة لما يتميز به من المسطحات الخضراء، وإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتبلغ مساحته (19،3 هكتاراً)، ويمتد على محاذاته شاطئ رملي بطول 1000 متر ويحتوي على (56) مظلة عريش، و (8) مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال، ومنطقة تمارين ألعاب القوة.في حين تعدّ محلة دارين شبه جزيرة بمدينة الجبيل الصناعية، وتقدر مساحتها بـ (270 هكتاراً) وتمتد شواطئها لأكثر من ( 5 كيلومترات)، ويوجد بها خمسة مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال، وأخرى لملاعب كرة قدم، إضافة إلى خمس مظلات للجلوس.فيما يرتاد شاطئ النخيل الذي تبلغ مساحته (44.6) هكتاراً أعداداً كبيرةً من العزاب والعوائل كلٌّ في القسم المخصص له، ويوجد به (3) مجموعات متكاملة من ألعاب الأطفال ودورات مياه والمسجد، إضافة إلى ممر صحي أُنشئ حديثاً، و (54) مظلة عريش على الشاطئ الرملي، وستة مجسمات جمالية عند مدخل الشاطئ.بينما يحتوي شاطئ الشباب البحري بحي البحر -الذي تقدر مساحته بــ 150 ألف متر مربع، ويمتد شاطئه الرملي بطول 1600 متر- على مساحات خضراء للجلوس تقدر بـ ٣٠ ألف متر مربع، وشاطئ رملي بمساحة ٢٠ ألف متر مربع، وملاعب مزروعة صناعياً وشاطئية، وثلاثة مظلات للجلوس، ومناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي، ويستوعب ٦٧٠ موقفاً للسيارات، إضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي وشاشات عرض تلفزيونية للمتنزه تنقل عددا من المنافسات والأحداث الرياضية المهمة.// انتهى//18:43ت م0111

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