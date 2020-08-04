السعودية اليوم / نادي رجال الأعمال السوداني يفوز بجائزة الشبكة العربية للتنمية المستدامة



الخرطوم 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

فاز نادي رجال الأعمال السوداني بجائزة الشبكة العربية للتنمية المستدامة وذلك ضمن أفضل خمسة مؤسسات وشخصيات تنموية بالعالم العربي للعام 2020. إلى جانب تكريم رئيس النادي زاهر صديق البشير كشخصية داعمة للتنمية المستدامة 2020.

ونقل رئيس الاتحاد الخليجى العربي للتنمية المستدامة، رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتنمية المستدامة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها عبد المحسن حبيب المقداد إلى زاهر البشير تهانيه وأبلغه رسمياً أن الخطوة جاءت استناداً على مجمل السياسات التي تبناها نادي رجال الأعمال السوداني، من أجل توفير جميع التسهيلات والخدمات التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه أبدى رئيس نادي رجال الأعمال السوداني زاهر صديق البشير سعادته بالجائزة والتكريم وقال في تصريحات صحفية إن هذه الجائزة جاءت كثمرة للانفتاح العالمي والإقليمي الذي يشهده السودان في توجهه الجديد كما أنها تمكن من تعزيز سمعة البلاد كمساهم عربي في المجالات التنموية والمجتمعية المختلفة وتؤكد دور وفعالية المشاريع والمبادرات التي يقومون بها.

وأضاف ان النادي يقوم بالعديد من المساهمات المجتمعية المختلفة والتي تدعم جهود الحكومة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجائزة بمثابة دافع لهم للإسهام في العمل الوطني.

وتعهد بأن يعمل نادي رجال الأعمال على تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع من خلال برامجه للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ونشر ثقافة العمل وتعزيز التلاحم الوطني والتواصل الاجتماعي.

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17:41ت م

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