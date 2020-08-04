السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من ٣٠ ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى



أبها 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة جميع عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو ٣٠٠٠٨ أطنان من النفايات ، ونحو ٦٨٠٢ طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أيام عيد الأضحى، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

// انتهى //

17:39ت م

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