السعودية اليوم / أمانة الرياض: 130 ألف أضحية استقبلتها مسالخ المنطقة خلال أيام العيد



الرياض 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس

استقبلت المسالخ الثابتة والمتنقلة التي تشرف عليها أمانة منطقة الرياض 130 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1441هـ، وسط إجراءات احترازيّة عالية وأعمال رقابيّة مستمرة من قِبل 4 آلاف موظف ومراقب صحي وطبيب بيطري بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمرتادين.

وعملت أمانة الرياض منذ وقت مبكّر في ضوء إستراتيجية متكاملة لتسهيل وصول السكّان إلى المناطق المخصصة لبيع الأضاحي، حيث أنشأت في العاصمة 7 مراكز مؤقتة لبيع الأغنام لتكون رافدًا لأسواق الأنعام الثلاثة الدائمة، وحرصت على أن تتوزع نقاط البيع في مختلف أرجاء المدينة لتكون بالقرب من مختلف الأحياء السكنية.

كما وفرت 17 مسلخًا منها 10 متنقلة لتلبي الإقبال المتزايد من السكّان على خدمات سلخ الأضاحي في موسم العيد، وراعت في إنشائها الجوانب البيئيّة وإجراءات الفحص والتحقق من سلامة الأضحية، إضافة إلى اهتمامها بانسيابية الحركة عند المداخل والمخارج لتفادي الازدحامات وتقليل زمن انتظار المستفيدين.

وأطلقت أمانة الرياض تزامنًا مع موسم عيد الأضحى موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا ذكيًا، بهدف إرشاد السكّان نحو أقرب مكان لبيع الأضاحي والمسالخ من أحيائهم السكنية، وتقديم الدعم اللازمة والإرشادات للحصول بطريقة آمنة على الخدمات المقدمة في العيد، كما عمل مركز الأمانة 940 على مدار الساعة لاستقبال بلاغات السكّان ومعالجتها بما يضمن سلامتهم وراحتهم.

// انتهى //

17:38ت م

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