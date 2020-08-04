استشاري لـ”المواطن”: لهذا السبب السمك المشوي أفضل

2020-08-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت العديد من الدراسات أن السمك المشوي أفضل من المقلي في حماية القلب والوقاية من أمراضه وعدم انتظام ضرباته، خصوصًا بين كبار السن.

وأظهرت الدراسة الجديدة التي أجريت في كلية هارفارد الطبية في بوسطن، أن كبار السن الذين يواظبون على تناول السمك المشوي بانتظام أقل عرضة للإصابة بحالة عدم انتظام ضربات القلب المميتة، في حين أن السمك المقلي أو سندويتشات سمك الفيليه أو البرغر لا تحقق الفوائد نفسها.

السمك المشوي غني بالأوميجا 3

ويقول استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن لـ”متابعات الخليج 365”، السمك المشوي غني بالأوميجا 3 التي تقلل من الشعور بالاكتئاب، كما تعمل على فرز هرمون السعادة في المخ الذي يقلل من القلق والتوتر بشكل كبير.

كما يحمي السمك من الإصابة بالكثير من الأمراض خاصة التي تتعلق بالقلب من أمراض تصلب الشرايين ومشاكل القلب إذ أكدت الدراسات على أن السمك المشوي يزيد من نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويخفض من مستوى الكوليسترول الضار به، وينصح الأطباء مرضى القلب والشرايين بضرورة تناول ثلاثة وجبات من السمك في الأسبوع.

Advertisements

لا يرفع الوزن

وبين أن تناول الأسماك المشوية بانتظام مفيد جدًا لمن يعاني من داء السكري فهو يحافظ على النسبة الطبيعية للسكر في الدم، كما أنه بفضل الأحماض الدهنية المتواجدة في السمك المشوي فهو يعمل على المحافظة على خلايا الجسم من مختلف الأمراض، ويعتبر السمك المشوي أفضل بكثير على الصحة والجسم من السمك المقلي خاصة لمن يتبع الحمية الغذائية فلا يساهم في رفع الوزن فهو خالٍ من الزيوت المشبعة التي ترفع من وزن الجسم بشكل سريع مثل ما يحدث في السمك المقلي.

تناول وجبتين أسبوعيًا

وأكد الدكتور عبدالمحسن أن جمعية القلب الأمريكية تنصح بتناول حصتين من الأسماك كل أسبوع، ولكن من المهم أن يتم إعداد أطباق الأسماك بطريقة تتيح الحفاظ على فوائد السمك الصحية.

ويفضل الابتعاد عن القلي والصلصات عالية الدهون لأنها تضيف سعرات حرارية أكثر، بدلًا من ذلك يفضل اختيار طرق التحضير التي لا تضيف الكثير من السعرات الحرارية ومن بينها إعداد أطباق الأسماك المشوية الصحية لأنها تطبخ بسرعة دون أن تجف، لأنها تحتوي على مستويات عالية من المواد الغذائية والبروتين، وخاصة الأسماك الزيتية.

وغالبًا ما تحتوي الأسماك على كميات أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة مقارنة باللحوم، كما توفر الأسماك أيضًا الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات B والزنك والحديد.

المزيد

جديد الأخبار