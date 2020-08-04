، الدمام تجهز أخضر الصالات لبطولة كأس آسيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكرًا إعداديًّا بمدينة الدمام يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي ستقام في تركمانستان نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021.
وضمت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا، 31 لاعبًا هم: فيصل السلطان، أسعد السعد، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، يزيد الخالدي، فهد بوجليع، مشعل المقيمر، محمد الشيتي، ياسر بن محمد، عبدالعزيز هزازي، نواف عروان، عبدالإله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، منصور الزهراني، محمد الخماس، عبدالله الوهيبي، بسام الشمري، فارس القحطاني، فهد القاسم، نواف الشنيشاني، جوهر جماح، معاذ عسيري، ناصر الحارثي، عبدالله مغربي، عمر الدبل، عبدالله الدوسري، إبراهيم عسيري، محسن فقيهي، عبدالرحمن الخضري، أسامة باعبدالله، وفهد الرديني.
وأنهى الأخضر 3 مراحل من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا؛ وهي المراحل التي تمثلت في معسكرين بالدمام وآخر بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي يشارك بها في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.
الدمام تجهز أخضر الصالات لبطولة كأس آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-04
يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكرًا إعداديًّا بمدينة الدمام يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي ستقام في تركمانستان نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021.
وضمت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا، 31 لاعبًا هم: فيصل السلطان، أسعد السعد، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، يزيد الخالدي، فهد بوجليع، مشعل المقيمر، محمد الشيتي، ياسر بن محمد، عبدالعزيز هزازي، نواف عروان، عبدالإله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، منصور الزهراني، محمد الخماس، عبدالله الوهيبي، بسام الشمري، فارس القحطاني، فهد القاسم، نواف الشنيشاني، جوهر جماح، معاذ عسيري، ناصر الحارثي، عبدالله مغربي، عمر الدبل، عبدالله الدوسري، إبراهيم عسيري، محسن فقيهي، عبدالرحمن الخضري، أسامة باعبدالله، وفهد الرديني.
وأنهى الأخضر 3 مراحل من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا؛ وهي المراحل التي تمثلت في معسكرين بالدمام وآخر بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي يشارك بها في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
06:51 PM
يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غداً معسكرًا إعداديًّا بمدينة الدمام يستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي ستقام في تركمانستان نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في جمهورية ليتوانيا 2021.
وضمت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا، 31 لاعبًا هم: فيصل السلطان، أسعد السعد، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، يزيد الخالدي، فهد بوجليع، مشعل المقيمر، محمد الشيتي، ياسر بن محمد، عبدالعزيز هزازي، نواف عروان، عبدالإله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، منصور الزهراني، محمد الخماس، عبدالله الوهيبي، بسام الشمري، فارس القحطاني، فهد القاسم، نواف الشنيشاني، جوهر جماح، معاذ عسيري، ناصر الحارثي، عبدالله مغربي، عمر الدبل، عبدالله الدوسري، إبراهيم عسيري، محسن فقيهي، عبدالرحمن الخضري، أسامة باعبدالله، وفهد الرديني.
وأنهى الأخضر 3 مراحل من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا؛ وهي المراحل التي تمثلت في معسكرين بالدمام وآخر بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي يشارك بها في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.
، الدمام تجهز أخضر الصالات لبطولة كأس آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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